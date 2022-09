Bild aus dem Zug: Fährt Juliano Fernandez etwa zu Ex Sandra?

Versucht Juliano Fernandez etwa wieder alles geradezubiegen? Es wurde schon einige Zeit darüber spekuliert, ob sich der Sänger und Sandra Janina (23) voneinander getrennt haben. Vor wenigen Tagen klärte die Blondine dann auf: Es ist tatsächlich alles aus und vorbei zwischen ihr und dem einstigen Are You The One?-Teilnehmer. Doch nun wirft Julianos neuster Post einige Fragen auf – ist er etwa gerade auf dem Weg zu Sandra?

In seiner Instagram-Story teilte der Realitystar am Mittwochnachmittag ein Schwarz-Weiß-Bild aus dem Zug. Auf dem Schnappschuss ist lediglich der leere gegenüberliegende Sitz zu sehen sowie ein Tisch mit einem leeren Glas darauf. Ein großes Fenster gibt die Sicht auf einige Bahngleise frei. Doch das Bild allein ist nicht der einzige Grund, weshalb man vermuten könnte, dass er auf dem Weg zu seiner Ex ist – er fügte der Aufnahme folgende kryptische Zeile hinzu: "Gib nie etwas auf, woran du jeden Tag denken musst." Möchte er etwa darauf anspielen, dass er um Sandra kämpfen wird?

Schon am Vortag sorgte Juliano mit seinem Post für Verwirrung bei seinen Fans. Er teilte ein Video mit dem Zitat: "Wenn du etwas wirklich liebst, lass es frei. Wenn es zu dir zurückkommt, ist es deins für immer. Und wenn nicht, dann war es nie dazu bestimmt". Was genau er damit meint, verriet der TV-Star allerdings nicht.

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, März 2022

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Dezember 2021

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, "Temptation Island V.I.P."-Star

