Darum ergatterten die Kittyflap-Gründer keinen Löwen-Deal

Woran sind die Kittyflap-Gründer gescheitert? In der jüngsten Ausgabe von Die Höhle der Löwen erwartete die Investoren ein süßer Anblick: Familie Kölbl trat nämlich mit der elf Jahre alten Tochter Jasmine auf! Gemeinsam mit ihrem Papa und der großen Schwester präsentierte die junge Gründerin ihre Idee: eine Katzenklappe, die automatisch erkennt, ob der geliebte Vierbeiner eine erlegte Maus mit ins Haus schleppen will. Doch die Löwen zeigten sich nicht zu 100 Prozent überzeugt von dem Haustierhelfer – und die Kölbls gingen ohne Deal nach Hause. Was war wohl der Grund für ihr Scheitern?

Genau diese Frage hat Promiflash den Gründern jetzt gestellt. Daraufhin erklärte die Familie: "Gründe könnten sein, dass die Löwen lieber in ein bereits fertiges Produkt investiert hätten und so die Reichweite hätten stark erhöhen können. Ein weiterer Grund war wohl das fehlende Verständnis für die Problematik: Wir konnten es nicht optimal vermitteln." Trotzdem nimmt die Rasselbande auch Positives mit: "Rückblickend war es eine spannende Erfahrung."

Obwohl sie in der Sendung keinen Löwen für ihre Sache gewinnen konnten, hat sich seit den Dreharbeiten trotzdem einiges für die Kittyflap-Gründer getan: "Wir haben eine größere Fangemeinde und viel Zuspruch. In unserem Shop haben wir heute 500 Vorreservierungen und wir sind bereit für den hoffentlich großen Ansturm", freuen sich die Kölbls. Das notwendige Kapital wollen sie nun via Crowdfunding sammeln.

RTL / Frank W. Hempel Der Kittyflap-Gründer Jean Paul Kölbl bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen"-Staffel zwölf

RTL / Frank W. Hempel Die Kittyflap-Gründer Jean Paul, Céline und Jasmine Kölbl bei "Die Höhle der Löwen"

