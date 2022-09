Immer jüngere Frauen: Würde Sky du Mont auch Ältere daten?

Hat Sky du Mont etwa ein Faible für jüngere Frauen? Dass seine Partnerinnen deutlich jünger sind als er selbst, zieht sich durch das Leben des Schauspielers: Nachdem die Ehe zu der 29 Jahre jüngeren Mirja du Mont (46) scheiterte, datete er zunächst die 22 Jahre jüngere Autorin Alexandra. Seit Kurzem ist der 75-Jährige mit Julia Schütze zusammen – auch sie ist 29 Jahre jünger. Jetzt betonte Sky aber, dass er auch mit einer gleichaltrigen Frau zusammen sein könnte.

"Ich habe mich nie in eine Frau wegen ihres Alters verliebt, sondern weil wir die gleichen Interessen, Themen, den gleichen Humor haben", stellte er gegenüber Bunte klar. Dennoch war es Sky auch wichtig zu betonen, dass er ja gar kein "typischer 75-Jähriger" sei, weil er noch große Pläne habe und sehr sportlich sei. Allerdings ginge auch an dem TV-Star das Alter nicht spurlos vorbei, weswegen er von seiner Partnerin auch keine Perfektion erwarten könne. "Man muss da eine gewisse Milde walten lassen. Aber am Ende ist es nicht die Haut, die einen Menschen attraktiv macht. Es ist die Begegnung, das Miteinander, das Sich-in-die-Augen-Schauen", hielt er fest.

Die Beziehung zu seiner neuen Freundin Julia hatte Sky erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, seit fünf Monaten sind sie mittlerweile ein Paar. Gefunkt hat es, als die Radiomoderatorin ihn per Videoschalte für ihren Podcast interviewte. Inzwischen haben die beiden auch ihren ersten gemeinsamen Pärchenauftritt absolviert und strahlten auf dem roten Teppich glücklich um die Wette.

Anzeige

Getty Images Mirja und Sky du Mont bei der Bambi-Verleihung in Wiesbaden, November 2011

Anzeige

Apa-Picturedesk Sky du Mont, Schauspieler

Anzeige

gbrci / Future Image Julia Schütze und Sky du Mont im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de