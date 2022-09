Nach einer Woche: Dieses Sommerhaus-Paar ist euer Favorit!

Die beliebte TV-Show Das Sommerhaus der Stars ist seit rund einer Woche in vollem Gange! Auch in diesem Jahr kämpfen wieder zahlreiche Promi-Paare in Bocholt um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro – und dabei werden vor laufender Kamera nicht nur gemeinsame Erfolge gefeiert, sondern auch Beziehungskrisen durchlebt. Aber welches Paar ist nach Woche eins der Favorit der Zuschauer? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Im Rahmen einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 14. September, 14:50 Uhr) haben insgesamt 3.404 Leser über den Sommerhaus-Cast abgestimmt – und dabei hat sich ein Favoriten-Team herauskristallisiert. Kader Loth (49) und ihr Mann Ismet Atli belegen mit insgesamt 799 Votes – also 23,5 Prozent des Gesamtergebnisses – den ersten Platz im Ranking. Mit 21,3 Prozent aller Stimmen landeten Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) auf dem zweiten Platz. Sascha und Ivonne Mölders folgen mit 14,8 Prozent auf Platz drei.

Aber nicht alle "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten kommen bei den Fans so gut an! Das Schlusslicht der Abstimmung bilden Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen: Das Paar landete mit gerade einmal 54 Stimmen – also 1,6 Prozent – auf dem siebten und somit letzten Platz der Liste.

RTL / Stefan Gregorowius Ismet Atli und Kader Loth, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL / Stefan Gregorowius Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

