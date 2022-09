Wieder mit Dawit Eklund unterwegs: Ist Malia Obama vergeben?

Ist Malia Obama (24) vergeben? Als Tochter von Barack (61) und Michelle Obama (58) geriet Malia in den Fokus der Öffentlichkeit. Während der Amtszeit des 44. US-Präsidenten von 2009 bis 2017 lebte sie mit ihren Eltern und ihrer Schwester Sasha (21) im Weißen Haus. Inzwischen kann die junge Frau wieder ein halbwegs normales Leben führen. Private Dinge gibt sie jedoch kaum öffentlich preis. Jetzt wurde Malia mit einem jungen Mann gesichtet, der ihr Freund sein könnte.

Seit einigen Monaten wird Malia mit Dawit Eklund in Verbindung gebracht. Nun wurden die 24-Jährige und der Musikproduzent erneut gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Auf Paparazzi-Fotos machten die beiden einen Spaziergang durch Manhattan und unterhielten sich angeregt. Anschließend aßen sie gemeinsam zu Mittag. Zärtlichkeiten tauschten sie jedoch nicht aus.

Auch letztes Jahr im August wurden Malia und Dawit gemeinsam abgelichtet. Eine Anfrage von Page Six, in welchem Verhältnis die beiden zueinanderstehen würden, blieb unbeantwortet. Dass sich die US-Amerikanerin in der Öffentlichkeit mit einem Partner zeigen würde, ist jedoch nicht ganz unwahrscheinlich. Auch im Jahr 2018 wurde die damals 19-Jährige dabei fotografiert, wie sie mit ihrem damaligen Freund Rory Farquharson durch New York City spazierte.

Getty Images Barack und Malia Obama im Jahr 2012

Getty Images Malia Obama im März 2016

Getty Images Barack Obama mit seiner Frau Michelle und seinen Töchtern Malia und Sasha

