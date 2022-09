Zusammen unterwegs: Ist Ex-Ski-Star Lindsey Vonn vergeben?

Hat Lindsey Vonn (37) wieder einen festen Partner? Die ehemalige Skirennläuferin machte Ende 2020 ein schweres Liebes-Aus durch: Die Blondine und Pernell Karl Subban (33), mit dem sie verlobt war, trennten sich. Im Mai war sie dann aber wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite unterwegs: mit dem Unternehmer Diego Osorio. Nun besuchten die beiden gemeinsam eine Sportveranstaltung – sind Lindsey und Diego etwa ein festes Paar?

Lindsey und Diego schauten sich die US Open in New York gemeinsam an. Gebannt verfolgten sie das Match, saßen dabei eng nebeneinander. Wollen die beiden ihre Liebe ab jetzt offiziell mit der Welt teilen? Bestätigt wurde eine Beziehung bislang jedoch noch von keinem der beiden.

Ein Insider plauderte im Interview mit Page Six schon vor Monaten aus, wie die Lindsey und Diego sich angeblich kennengelernt haben sollen. "Sie haben sich vor ein paar Monaten durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt", erzählte die Quelle zu dem Zeitpunkt.

Getty Images Lindsey Vonn, Ex-Ski-Star

Getty Images Lindsey Vonn, Sportlerin

Getty Images Lindsey Vonn im Februar 2022 in Los Angeles

