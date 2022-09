Fans bestimmen: Interaktive Gameshow mit Knossi und Trymacs

Die Fans dieser beiden Social-Media-Größen können sich freuen. Knossi (36) war bereits in der ein oder anderen Gameshow zu Gast. Auch seine eigene Late-Night-Show Täglich frisch geröstet hatte er bereits. Die Erwartungen an die Sendung waren hoch – vor allem, weil Stefan Raab (55) im Hintergrund als Produzent mitwirkte. Doch wegen schlechter Quoten wurde die Show nach einer Staffel direkt wieder abgesetzt. Nun ist der Internetstar wieder Mittelpunkt in einer Gameshow – gemeinsam mit Trymacs (28).

Die beiden Twitch-Streamer stellen sich am 6. Oktober live verschiedenen Horror-Challenges in der interaktiven Gameshow "Stream & Scream". Wie Joyn bekannt gibt, wird das Ganze auf dem "Traumatica – Festival of Fear"-Gelände im Europa-Park stattfinden und von dem Streamingdienst übertragen werden. Dabei haben die zwei prominente Unterstützung: Sängerin Vanessa Mai (30), Rapper Sido (41) sowie die Content Creators Sascha von unsympathisch_tv und Manny Marc (42) werden mit von der Partie sein. Das Besondere: Fans können das Geschehen und entscheidende Show-Inhalte live auf der interaktiven Plattform fanblast.com beeinflussen.

Die Kandidaten werden auf dem Event-Gelände des "Traumatica – Festival of Fear" einen wahrhaft postapokalyptischen Rummelplatz erleben. Das bedeutet: Makabre Clownsfratzen verstecken sich in der Dunkelheit, Untote und andere Kreaturen streifen durch die Nacht und furchteinflößende Labyrinthe werden die Teilnehmer an ihre Grenzen bringen.

TVNOW / Willi Weber Jens "Knossi" Knossalla, fester "Täglich frisch geröstet"-Moderator

Instagram / knossi Knossi, Twitch-Gamer

Instagram / trymacs Trymacs, Twitch-Gamer

