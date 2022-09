Frisch Single: Will Kim Kardashian schon einen neuen Mann?

Ist Kim Kardashian (41) schon wieder auf der Suche? Die Unternehmerin ist erst seit einigen Wochen wieder zu haben. Gut neun Monate war die Reality-TV-Queen mit Pete Davidson (28) zusammen – im August wurde dann aber bekannt, dass sich die Beauty und der Comedian getrennt haben. Jetzt ist die vierfache Mutter wieder als Single unterwegs. Und das soll offenbar auch erst mal so bleiben!

Am Mittwoch war die Ex von Kanye West (45) in der The Late Late Show bei James Corden (44) zu Gast. Der Talkmaster wollte natürlich auch wissen, wie Kims Datingleben als Promi laufe. Daraufhin erklärte die 41-Jährige: "Ich mache mir über so etwas nicht viele Gedanken. Ich schaue mich auch nicht um!" Die US-Amerikanerin schilderte weiter, aktuell lieber entspannen und sich zudem auf ihr Jurastudium konzentrieren zu wollen.

Für Kim steht aber auch fest: Wenn sie wieder bereit ist, sich zu binden, will sie ihr Beuteschema verändern. "Ich denke, ich werde in ein Krankenhaus gehen und einen Doktor treffen – oder in eine Anwaltskanzlei", erklärte sie amüsiert. In der Zukunft stelle sie sich eher einen "Wissenschaftler, Neurowissenschaftler, Biochemiker, Arzt oder Rechtsanwalt" an ihrer Seite vor.

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022 in Washington

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

