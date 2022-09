Hochzeitstag: John Legend und Chrissy turteln in Musikvideo!

John Legend (43) und Chrissy Teigen (36) zelebrieren ihre Liebe! Seit 2013 sind der Musiker und das Model glücklich verheiratet. Zusammen sind sie stolze Eltern der Kids Luna (6) und Miles (4). 2020 mussten die Eheleute jedoch eine schwere Zeit durchstehen – Chrissy erlitt eine Fehlgeburt. Im August verkündeten die beiden dann aber schöne Neuigkeiten: Sie erwarten wieder ein Baby. Zudem feiern John und Chrissy heute ihren neunten Hochzeitstag!

Passend zu diesem süßen Anlass veröffentlichte der US-amerikanische Sänger seine neue Single "Wonder Woman" – das Lied widmet er augenscheinlich seiner Liebsten. In dem dazugehörigen Musikvideo zeigen sich die beiden Turteltauben total verliebt. Auch ihre beiden Sprösslingen sind in dem Video mit ihren Eltern zu sehen. Süßes Detail: Der 43-Jährige küsst in einem Ausschnitt liebevoll den Babybauch der Beauty.

Am Montagabend strahlten die werdenden Eltern bereits auf dem roten Teppich der Emmys um die Wette. Chrissy setzte ihre Babykugel in einem engen Paillettenkleid gekonnt in Szene – im Blitzlichtgewitter der Kameras legte sie immer wieder ganz stolz ihre Hand auf ihren wachsenden Unterleib.

Chrissy Teigen und John Legend bei dem Emmy Award 2022

John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im September 2022

Chrissy Teigen bei den Emmys 2022

