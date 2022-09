Nach Unterbrechung: "The Crown"-Dreharbeiten gehen weiter

Die Dreharbeiten von The Crown werden fortgesetzt! Das Erfolgsformat von Netflix erzählt zum Teil fiktive Geschichten aus dem Leben der britischen Royals, wobei die junge Queen Elizabeth II (✝96) im Mittelpunkt steht. Wegen des tragischen Todes der Monarchin am vergangenen Donnerstag legten die Produzenten der Serie aus Respekt eine Pause ein. Doch jetzt scheint der Dreh wieder im vollen Gange zu sein!

Wie Foxnews berichtete, wurde "The Crown"-Hauptdarstellerin Elizabeth Debicki (32) während der Dreharbeiten gesichtet. Bilder zeigen sie in ihrer Rolle als Prinzessin Diana (✝36) in der Nähe von Barcelona. Vermutlich wurde dort Dianas Reise durch Bosnien gedreht, bei der sie sich 1997 mit Kindern und Landminenopfern nach dem Krieg getroffen hatte. Elizabeth trug dabei ein identisches Outfit wie die Prinzessin damals: ein rosafarbenes Hemd mit schwarzer Hose und großen goldenen Ohrringen. Die kurze Pause scheint nun also vorbei zu sein, aber die Produktion gab bereits bekannt, dass auch am Tag der Beerdigung nicht gefilmt werde.

Die Serie befindet sich mittlerweile in der Produktion der sechsten Staffel. In den ersten beiden Staffeln spielte Claire Foy (38) die junge Queen am Anfang ihrer Regentschaft, und in Staffel drei und vier verkörperte Olivia Coleman eine gereiftere Königin. "'The Crown' ist ein Liebesbrief an sie und dem habe ich im Moment nichts hinzuzufügen, außer Respekt und Schweigen", sagte Serienproduzent Peter Morgan.

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Mirrorpix / MEGA Elizabeth Debicki bei Dreharbeiten zu "The Crown"

Netflix / Ollie Upton Queen Elizabeth II. (Olivia Colman) in der Netflix-Serie "The Crown"

