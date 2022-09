Von Arielle inspiriert? Julia Fox trägt Meerjungfrau-Kleid

Ein wortwörtlich fabelhafter Auftritt! Bei der New York Fashion Week kam es in den vergangenen Tagen bereits zu einigen wilden Momenten. So rockten Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) als Ehepaar den Laufsteg, während Candice Swanepoel (33) eher einer Rotkäppchen-Imitation glich. Und damit war das Märchen-Repertoire noch nicht aufgebraucht: Julia Fox (32) schmiss sich nämlich in ein Kleid, in dem sie glatt wie eine Meerjungfrau aussah!

Die Ex von Kanye West (45) besuchte am Dienstag die Fashionshow der Parsons School of Design. Zu diesem Anlass trug die Brünette ein ziemlich freizügiges Design mit einer Schleppe, die in einer Art Fischschwanz endete. Auch die Farben des Kleids waren ganz im Stil eines Fabelwesens gehalten – in den schimmernden Grün- und Rosatönen hätte Julia glatt als moderne Arielle durchgehen können.

Es ist nicht das erste Mal, dass Julia während der Fashion Week mit ihrem Auftritt für Aufsehen sorgt. Zu einer Show der Designerin Elena Velez brachte die Schauspielerin ihren kleinen Sohn Valentino mit – und posierte mit dem Einjährigen auf dem roten Teppich. Der kleine Knirps verstand offensichtlich gar nicht, was ihm da entgegen blitzte.

Getty Images Julia Fox bei der Fashion Week in New York, September 2022

Getty Images Julia Fox und Donna Karan bei der Fashion Week in New York, September 2022

Getty Images Schauspielerin Julia Fox mit ihrem Sohn Valentino bei einer Fashionshow 2022

