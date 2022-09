Zweite Luxusvilla? Julian Claßen kauft Grundstück in Spanien

Julian Claßen (29) hat sich mal wieder ordentlich was gegönnt! Der YouTuber machte zuletzt vor allem durch die Trennung von seiner langjährigen Partnerin Bibi Claßen (29) Schlagzeilen. Das Paar beendete seine Beziehung sehr plötzlich und seitdem gehen sie sich im Netz aus dem Weg. Mittlerweile ist der Influencer auch wieder glücklich an seine Tanja Makarić (25) vergeben. Jetzt hat Julian mal wieder ordentlich Geld ausgegeben – und kaufte sich in Spanien ein echtes Luxus-Anwesen!

"Ich hatte das Glück, dieses wunderschöne Grundstück kaufen zu können", schwärmte Julian in seiner Instagram-Story. In den kurzen Clips zeigte er seinen Fans das noch unbebaute und stark bewachsene Stück Land neben seinem Ferienhaus in Spanien. Was genau er damit vorhat, verriet er noch nicht, aber er ließ die Follower abstimmen, ob er lieber Obstbäume anpflanzen oder ein Haus bauen sollte. Den Neubau wolle er dann als Gästehaus oder zum Vermieten nutzen. Seine eigene Villa hat er schon vor einigen Jahren mit seiner Ex bauen lassen, somit wäre dieses Grundstück schon das zweite, dass er bebaut.

Bei ihrer Trennung einigten sich Julian und Bibi darauf, dass er das gemeinsame Ferienhaus alleine behalten wird. Das hätten sie beide so gewollt, Streit um das luxuriöse Anwesen habe es keinen gegeben. Derzeit scheint er dort Urlaub mit seiner Tanja zu machen, und vielleicht bedeutet das neue Grundstück ja auch ein neues Liebesnest.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im August 2022

