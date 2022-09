Anne Heche (†) packt in Memoiren über Ellen DeGeneres aus

Anne Heche (✝53) gibt ihren Fans noch einmal Einblicke in ihr Leben! Die Schauspielerin verursachte im August einen schweren Autounfall in Los Angeles. An den Folgen des Crashs starb die US-Amerikanerin rund eine Woche später. Vor ihrem Tod hatte Anne an einem neuen Buch gearbeitet: Darin plante sie, ihr Leben und vor allem ihre Liebesbeziehung zu Ellen DeGeneres (64) zu verarbeiten. Im Januar soll das Werk posthum erscheinen.

Aus Auszügen, die The Hollywood Reporter vorab veröffentlichte, geht hervor, dass Annes Memoiren unter dem Titel "Call Me Anne" erscheinen werden. Einen zentralen Part nimmt dabei ihre Beziehung zur Talkmasterin Ellen ein, die von 1997 bis 2000 andauerte. "Ich habe mich damals nicht als lesbisch definiert, ich habe mich einfach verliebt! Das war für mich damals genauso seltsam wie für mein Umfeld", beschreibt Anne die Liaison rückblickend.

Es ist nicht das erste Buch aus der Feder der "Sechs Tage, sieben Nächte"-Darstellerin. Bereits 2001 hatte sie in "Call Me Crazy" über ihre von Gewalt geprägte Kindheit geschrieben. Nach ihrem Tod waren Exemplare des Werkes teils zu horrenden Preisen gehandelt worden.

Anne Heche, Schauspielerin

Anne Heche im November 2020

Anne Heches Biografie "Call Me Crazy"

