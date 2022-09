Ernsthaft? Britneys Spears' Ex Jason postet Videos über sie

Was hat sich Jason Allen Alexander dabei gedacht? Im vergangenen Juni sorgte der Ex von Britney Spears (40) für eine Menge Wirbel: Mit einem Messer bewaffnet stürmte Jason die Hochzeit der "Womanizer"-Interpretin und ihres Liebsten Sam Asghari (28), woraufhin ein Polizeieinsatz die Feier unterbrach. Seit dem Vorfall darf er Britney nicht mehr kontaktieren oder anderweitig zu nahe kommen – dafür veröffentlichte Jason jetzt einige Videos über Britney!

Auf seinem Instagram-Account teilte Jason am vergangenen Montag einige fragwürdige Storys: In einem der Videos ist zu sehen, wie die Namen des einstigen Ehepaares, das 2004 nur rund zwei Tage verheiratet war, in den Sand geschrieben sind, bevor das Wasser sie wieder wegspült. Außerdem postete Jason einen Clip aus vergangenem April, in dem er seinen und den Namen seiner Ex in Holz schnitzte, während er auf das Meer hinausschaute. Die Filme sind mittlerweile nicht mehr aufrufbar.

Erst am vergangenen Montag teilte Britneys Ex ein Video aus einem Fitnessstudio, nachdem er seine 64-tägige Strafe für den Einbruch in ihr Haus verbüßt hatte. Doch bereits kurz nach seiner Entlassung musste sich Jason erneut vor Gericht verantworten: Ihm wird vorgeworfen, 2015 schweren Diebstahl und den Verkauf gestohlener Gegenstände begangen zu haben. Ob er deswegen erneut in Haft muss, ist bis dato nicht bekannt.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

MEGA / Franklin PD Polizeifoto von Jason Allen Alexander

Getty Images Jason Alexander bei der Fashion Week in Culver City im Oktober 2005

