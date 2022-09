Nach Babynews: Ryan Reynolds unterwegs mit Tochter James

Ryan Reynolds (45) verbringt gerne Zeit mit seinen Töchtern! Zu Hause hat der Hollywoodstar mit seiner Frau Blake Lively (35) und den drei Töchtern James (7), Inez (5) und Betty (2) alle Hände voll zu tun. Dabei verriet der Schauspieler bereits, dass er wie alle Eltern nicht immer perfekt sei. Das hält ihn aber nicht davon ab, jede Minute mit seinen Mädels zu genießen: Mit seiner ältesten Tochter machte er jetzt einen entspannten Spaziergang durch New York!

Fotografen lichteten Ryan zusammen mit Töchterchen James beim lässigen Bummel durch die Großstadt ab. Dabei stimmten die beiden ihre Outfits sogar farblich ab. Während das Mädchen einen hellblauen Rock mit einem bunten T-Shirt trug, hatte ihr Papa passend dazu ein blaues Hemd an. In einer liebevollen Geste legte der Deadpool-Star seinem Spross die Hand auf den Kopf und bewies so, dass er ein echter Vorzeigepapa ist.

Ryan und Blake überraschten ihre Fans gerade erst mit einer süßen Neuigkeit: Die beiden erwarten erneut Nachwuchs. Bei einem Event erschien die Gossip Girl-Darstellerin mit deutlich sichtbaren Babybauch. Ob es vielleicht noch ein viertes Mädchen wird, verrieten die zwei noch nicht – aber Ryan wird sich vermutlich darüber freuen, denn schon bei Baby Nummer drei habe er Angst gehabt, dass es ein Junge sein könne.

ZapatA/MEGA Schauspieler Ryan Reynolds und seine Tochter James in New York 2022

Getty Images Ryan Reynolds mit Tochter James auf dem Red Carpet

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Met Gala 2022

