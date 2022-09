In London: König Charles III. und William überraschen Fans

Große Überraschung für die Royal-Fans in London! Bis zu der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (✝96) am kommenden Montag ist der Sarg der verstorbenen Monarchin in der Westminster Hall aufgebahrt und öffentlich zugänglich. Die Schlange der Menschen, die ihr die letzte Ehre erweisen wollen, ist kilometerlang – mittlerweile wartet man dort 14 Stunden, bis man den Sarg endlich zu Gesicht bekommt. Jetzt machten der neue König Charles III. (73) und sein Sohn Prinz William (40) den treuen Queen-Anhängern eine große Freude.

Wie BBC berichtet, statteten die beiden einem Teil der Schlange am Südufer der Themse jetzt einen Besuch ab. Fleißig schüttelten sie die Hände der Menschen hinter der Absperrung, die sie mit Applaus, Jubel und "God save the King"-Rufen begrüßten. Der König soll sich sogar nach dem Wohlbefinden seiner Untertanen erkundigt haben: "Ich hoffe, Sie sind nicht allzu durchgefroren", sagte er zu einer Frau in der Schlange – in der Nacht hatte es in London unter zehn Grad gehabt.

Fotos sollte man aber nicht unbedingt von den Royals machen. Ein Wachmann forderte die aufgeregte Menge auf, ihre "Handys wegzustecken, Hände zu schütteln und den Moment zu genießen." Auch beim Betreten der Westminster Hall muss man sein Handy ausschalten – private Bilder vom Sarg sind also nicht möglich.

Anzeige

Getty Images Prinz William am 17. September 2022 in London

Anzeige

Getty Images König Charles III. mit den Royal-Fans in London, September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William im September 2022 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de