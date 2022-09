Nach Tod von Queen Elizabeth II.: Was passiert an Tag neun?

Neun Tage ist es jetzt schon her, dass die Royal-Family und Fans aus aller Welt einen schweren Verlust verkraften mussten: Queen Elizabeth II. (✝96) ist am 8. September auf Schloss Balmoral in Schottland verstorben. Nach ihrem Tod wurde ihr Leichnam bereits nach London in die Westminster Hall überführt, wo sich die Bürger von der Monarchin verabschieden können. Doch wie geht es heute weiter?

Am neunten Tag nach dem Ableben des Oberhaupts der britischen Krone haben die Royal-Fans erneut die Möglichkeit, ihrer Königin persönlich Lebewohl zu sagen. Ihr Sarg wird bereits den dritten Tag in Folge in der Westminster Hall aufgebahrt. Rund um die Uhr hat die Halle für Besucher aus aller Welt geöffnet – allerdings müssen diese lange Wartezeiten von bis zu 24 Stunden einplanen.

Außerdem findet heute eine weitere Totenwache statt. Dieses Mal werden aber nicht die Kinder der Queen, sondern ihre Enkelkinder eine 15-minütige Wache halten. Neben den Brüdern Prinz William (40) und Prinz Harry (38) werden unter anderem auch Prinzessin Eugenie (32), ihre Schwester Prinzessin Beatrice (34) sowie Peter Phillips (44), Zara Tindall (41), Louise (18) und James (14) dabei sein.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry in der feierlichen Prozession durch London

Getty Images Die Queen und Prinz Harry im Mai 2019 auf Schloss Windsor

Getty Images Die Mahnwache der Prinzen, 2022

