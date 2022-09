Tadel von Zara: Mike Tindall bricht Stille bei Trauerfeier

Zara Tindall (41) weist ihren Mann Mike (43) zurecht! Aktuell hat das Paar viele Termine: Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) muss ihre Enkelin zahlreiche öffentliche Veranstaltungen wahrnehmen, um zusammen mit der royalen Familie um die Monarchin zu trauern. Auch beim Gottesdienst in der Westminster Hall, wo der Sarg der Queen bis zu ihrer Beerdigung am kommenden Montag aufgebahrt ist, waren die beiden dabei: Dort brach Mike das Schweigen – und kassierte einen warnenden Blick von Zara!

Wie The Mail on Sunday berichtete, machte Mike während eines feierlichen Moments der Trauer versehentlich ein Geräusch. Er räusperte sich – daraufhin schaute ihn seine Frau Zara kurz an, was ihn umgehend zum Schweigen brachte. "Es gab einen Moment der Heiterkeit, als Mike Tindall sich räusperte und Zara ihm einen Blick zuwarf. Es war wirklich sehr intim", berichtete die stellvertretende Redakteurin der Zeitung.

Zara trug bei dem Gottesdienst ein schwarzes Kleid und kombinierte dazu einen kleinen Hut, ihr Mann entschied sich für einen Frack. Beim Verlassen der Westminster Hall hielt das Paar liebevoll Händchen. Sie werden auch am Montag an der großen Beerdigung der Königin teilnehmen.

Getty Images Zara und Mike Tindall und Prinzessin Eugenie in der Westminster Hall

Getty Images Zara und Mike Tindall mit den Royals in der Westminster Hall

Getty Images Zara und Mike Tindall im September 2022

