Timothée Chalamets "wahnhafter Traum" von Hollywood-Karriere

Die Schauspielerei war schon immer seine größte Leidenschaft! Timothée Chalamet (26) ist ein echter Durchstarter. Er gehört derzeit zu den gefragtesten Jungschauspielern in Hollywood. Seit seinem 13. Lebensjahr arbeitete Chalamet für Fernsehproduktionen. Der Durchbruch gelang ihm 2017 mit "Call Me by Your Name". Jetzt wird Timothée sogar der erste Mann auf dem Cover der Vogue –und dabei verriet er gleich noch ein paar Details über sein Leben.

"Ich hatte in meinen frühen Teenagerjahren einen wahnhaften Traum, dass ich in meiner späten Teenagerzeit eine Karriere als Schauspieler habe", verriet der 26-Jährige der britischen Vogue. Als Timothée später eine Rolle in der Serie Homeland und erste Auftritte im Theater hatte, habe er sich dann schließlich realistischere Ziele gesteckt.

Inzwischen dürfte er diese auch erreicht – wenn nicht sogar überboten haben. "Es fühlte sich an, als sei jeder Traum wahr geworden, exponentiell. Und dann bewegt sich das Leben mit sechs Millionen Meilen pro Stunde", schwärmte der Schauspieler. Timothées neuer Film steht bereits in den Startlöchern: "Bones and All" feierte bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Getty Images Timothée Chalamet, Januar 2013

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

