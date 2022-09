Was läuft denn zwischen Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid?

Die Gerüchte um die Romanze von Leonardo DiCaprio (47) und Gigi Hadid (27) nehmen immer mehr Fahrt auf! Kurz nachdem im vergangenen August bekannt wurde, dass der Schauspieler und Camila Morrone (25) kein Paar mehr sind, warf der Titanic-Darsteller schon ein Auge auf eine andere Frau: Er und Gigi sollen sich daten! Momentan befinden sie sich noch in der Kennenlernphase, wie ein Insider InTouch berichtete. Allerdings wurden sie nun ziemlich vertraut bei einem ihrer Treffen gesichtet: Leo streichelte ihren Arm und nahm ihre Hand in seine. Wäre es also möglich, dass zwischen den beiden bald mehr laufen könnte?

