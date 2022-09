Zu Ehren der Queen (†): Prinzessin Kate trägt ihre Ohrringe!

Prinzessin Kate (40) ehrt Queen Elizabeth II. (✝96) mit einem besonderen Schmuckstück. Am 8. September verstarb die britische Monarchin auf Schloss Balmoral in Schottland. Seitdem wird ein strikter Zeitplan befolgt, der auch zahlreiche öffentliche Auftritte ihres Enkels und neuem Thronfolgers Prinz William (40) sowie seiner Frau Kate beinhaltet. Dabei greift sie gerne auf Schmuckstücke der Verstorbenen zurück: Jetzt trug Kate die Perlenohrringe der Queen.

Am Freitag begrüßte sie zusammen mit ihrem Mann die Truppen des Commonwealth, die in Großbritannien eingetroffen sind, um an dem bevorstehenden Staatsbegräbnis der Königin teilzunehmen. Dort erschien Kate in einem schwarzen Kostüm aus Rock und Blazer und kombinierte dazu einen Hut auf ihren hochgesteckten Haaren. Darunter kam das besondere Schmuckstück besonders zur Geltung: Die Prinzessin trug silberfarbene Perlenohrringe, die die verstorbene Königin zu ihrem silbernen Thronjubiläum 1977 getragen hatte. Erstmals hatte sie sich die Perlen 2016 von ihrer Schwiegeroma für ihre erste Auslandsreise geliehen.

Es ist nicht das erste Mal seit dem Tod der Queen, dass Kate zu diesen Ohrringen greift: Sie trug sie bereits bei der Begutachtung der Blumengrüße in Sandringham und als sie zusammen mit der königlichen Familie den Sarg in London entgegennahm. Auch eine Brosche der Verstorbenen hatte sie sich bereits zu ihren Ehren angesteckt.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im September 2022

Getty Images Queen Elizabeth II. bei ihrem silbernen Thronjubiläum 1977

Getty Images Prinzessin Kate im September 2022 in Sandringham

