Bei Dreharbeiten verletzt: Kate Winslet ist im Krankenhaus!

Ob Kate Winslet (46) ihre Arbeit wohl erst mal pausieren muss? Die Britin zählt zu den talentiertesten Schauspielern Hollywoods: Nach ihrem Durchbruch im Filmklassiker Titanic konnte die Blondine für ihre zahlreichen Darstellungen mehrere Preise gewinnen – beispielsweise wurde sie mit einem Oscar sowie einem Golden Globe Award ausgezeichnet. Jetzt steht Kate für ein neues Projekt vor der Kamera – und musste ins Krankenhaus gebracht werden!

Wie The Sun berichtet, befindet sich die 46-Jährige aktuell in einem kroatischen Dorf namens Kupari, welches als Drehort für ihren neuen Film "Lee" dient. Während der Dreharbeiten zog sich Kate nun jedoch eine Verletzung am Bein zu und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Bildern ist zu erkennen, wie der Hollywoodstar in Begleitung seines Teams in der Klinik ankommt.

Nähere Details zur Verletzung der Emmy-Preisträgerin sind bisher aber noch nicht bekannt. In dem Streifen spielt Kate im Übrigen an der Seite von Jude Law (49) und Marion Cotillard (46) – "Lee" handelt von dem Leben der Kriegsfotografin und dem Vogue-Model Lee Miller.

Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jude Law im Januar 2020

Anzeige

Glaubt ihr, dass Kate sich bald zu Wort melden wird? Ja, bestimmt! Nein, das bezweifle ich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de