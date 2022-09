Laut Insider: Prinz George kommt zur Beerdigung der Queen

Am Montag findet das Begräbnis von Queen Elizabeth II. statt. Die einstige Monarchin verstarb vergangenen Donnerstag auf ihrem schottischen Anwesen Schloss Balmoral – nach ihrem Tod versammelte sich die Familie der 96-Jährigen, um der ehemaligen Regentin ihren Tribut zu zollen. So hielten Prinz William (40) und seine Cousins am Samstagabend eine Mahnwache ab – doch wird sein Sohn Prinz George (9) an der Beerdigung der Queen (✝96) teilnehmen?

Laut Daily Mail wird der älteste Nachwuchs von Prinzessin Kate (40) und William der Trauerfeier beiwohnen, um eine "starke symbolische Botschaft" zu übermitteln. "Die Höflinge sind sehr daran interessiert, dass Prinz George in irgendeiner Form an der Beerdigung teilnimmt, und sei es nur, um die Nation in Bezug auf die Erbfolge zu beruhigen", erklärte ein Insider. Eine weitere Quelle fügte hinzu, dass bisher aber noch keine Entscheidung gefallen sei.

Neben George wird auch seine Schwester Prinzessin Charlotte (7) erwartet, wie eine Royal-Expertin gegenüber Just Jared verriet. "Allerdings haben George und Charlotte im vergangenen Jahr mehr öffentliche Gottesdienste besucht, sodass es durchaus möglich ist, dass sie daran teilnehmen werden", berichtete eine Royal-Expertin.

Getty Images Prinz George im Mai 2018

i-Images via ZUMA Press / Zuma P / ActionPress Prinz George in Wimbledon im Juli 2022

Getty Images Prinzessin Charlotte im September 2022

