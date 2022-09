Mit 14 Jahren: Jennifer Lawrence verließ Heimat für Karriere

Jennifer Lawrence (32) wird mit alten Gefühlen konfrontiert! Die 32-Jährige gilt als eine der bestbezahlten Schauspielerinnen der USA. Jetzt stand sie für den neuen Film "Causeway" vor der Kamera, in dem sie die Hauptrolle ergatterte. Der Film wurde nun auf dem "Toronto International Film Festival" vorgestellt. Die Hunger Games-Darstellerin gesteht, dass ihre neue Rolle sie an vergangene, nicht so schöne Zeiten aus ihrer Kindheit erinnere.

In "Causeway" spielt die Amerikanerin eine Soldatin, die sich in ihr altes Leben zurückkämpft. Das erinnert die Oscar-Gewinnerin an den eigenen Kampf, den sie in ihrer Kindheit führte. Sie gestand gegenüber Entertainment Weekly, dass sie dafür mit 14 Jahren bereits ihre Heimat Kentucky verließ und nach New York ging, um Schauspielerin zu werden: "Meine Beziehung zu meinem Zuhause war schon immer kompliziert." Jennifer sagt, bei ihrer Filmrolle habe sie sich mit einem Gefühl von "Wir müssen das machen" identifizieren können: "Ich identifiziere mich mit diesem Gefühl, wenn man versucht, sein Zuhause, einen Sinn zu finden."

Ob der Megastar die Entscheidung jemals bereut hat, seine Heimat so früh zu verlassen zu haben? Die Schauspielerin verneint dies: "Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Ich wollte nicht, dass mir etwas in die Quere kommt. Selbst Freunde waren mir viele Jahre lang nicht so wichtig wie meine Karriere", stellt die "Causeway"-Darstellerin ehrlicherweise klar.

ActionPress / Robert O'Neil / SplashNews Jennifer Lawrence im August 2022

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars 2011

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

