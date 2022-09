Nach Haar-Zoff: Schießt Laura Maria hier gegen Sarah Engels?

Wen meint Laura Maria Rypa (26) hier wohl? Die Influencerin und ihr Partner Pietro Lombardi (30) verkündeten am Sonntag das Geschlecht ihres Babys: Sie bekommen einen Jungen. Das Foto, was sie in dem Zusammenhang posteten, löste aber einen kleinen Netz-Beef aus: Darauf ist auch Pietro und Sarah Engels' Sohn Alessio (7) mit blondierten Haaren zu sehen. Deswegen lieferten der Musiker und seine Ex sich einen kleinen Schlagabtausch im Netz. Nun meldete sich auch Laura Maria zu Wort!

Sarah hatte sich in der Kommentarspalte des Fotos kritisch gegenüber der neuen Frisur ihres Sohnes geäußert. Das nahmen auch zahlreiche Fans als Einladung, ihre Meinung diesbezüglich kundzutun. Nun schaltete sich Laura Maria ein und teilte einen Aufruf in ihrer Instagram-Story: "Eine Bitte an jeden Einzelnen da draußen: Unser Verkündungsbild ist nicht dafür da, um negative Stimmung zu erzeugen. Bitte schaut, dass ihr jedem Menschen gegenüber respektvoll seid. Denn man sollte sich so verhalten, wie man selbst auch behandelt werden möchte." Ob sich dieser Appell an Sarah oder an die Fans richtet, lässt sich aber nur spekulieren.

Inzwischen haben Pietro und seine Ex Sarah ihren kleinen Schlagabtausch auf Instagram wieder gelöscht – ob die beiden sich womöglich nochmals öffentlich zu ihrer Meinungsverschiedenheit äußern werden, bleibt abzuwarten.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de