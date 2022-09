Neuer Look: Tammy Hembrow trägt ihre Haare jetzt dunkelrot

Tammy Hembrow (28) überrascht die Fans mit einem coolen Umstyling! Im Netz erfreut die Fitness-Influencerin ihre Community stets mit Einblicken in ihren Alltag. So teilt sie seit der Geburt ihrer Tochter Posy im vergangenen Juni beispielsweise regelmäßig süße Aufnahmen mit ihrem Kind oder präsentiert stolz ihren durchtrainierten After-Baby-Body. Nun stand bei der Australierin augenscheinlich eine große Veränderung an: Tammy trägt ihre Haare jetzt in einem heißen Rot-Ton.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die frischgebackene Mama nun die Schnappschüsse, die sie mit ihrer neuen Frisur zeigen. So verabschiedete sich die Beauty ganz offensichtlich von ihrer charakteristischen blonden Mähne und trägt ihre Haare nun in einem dunklen Rot. "Wer ist denn das?", kommentierte die 28-Jährige die Fotos kokett und versah die Bildunterschrift noch mit einer roten Chilischote. Neben Aufnahmen, auf denen sie teils lasziv in die Kamera blickt, postete Tammy zudem noch einen kurzen Clip, in dem sie auf einen Spiegel zuläuft und selbstsicher davor posiert. Auch in ihrer Story teilte sie in Video, das sie mit den Worten "Ich liebe es" kommentierte.

Unter der Bilderreihe zeigten sich viele Fans dann einfach nur entzückt von der Typveränderung der Web-Persönlichkeit. Auch einige Promis ließen es sich nicht nehmen, Tammys neue Haarfarbe zu kommentieren. So schrieb die Sängerin SZA (31) beispielsweise, dass sie vor Überraschung und Begeisterung laut aufgeschienen habe. Viele Abonnenten hinterließen in den Kommentaren zudem Flammen-Emojis.

