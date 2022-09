Intimer Gottesdienst: Sarg der Queen erreicht Windsor Castle

Queen Elizabeth II. (✝96) wird die letzte Ehre erwiesen. Am heutigen Tag findet das Staatsbegräbnis der britischen Monarchin statt, nachdem sie am 8. September verstorben ist. Bereits vor einigen Stunden wurde eine Trauerfeier in London abgehalten, bei der viele Gäste anwesend waren – nun findet ein deutlicher kleinerer Gottesdienst statt. Nachdem die Queen von London nach Windsor gebracht wurde, erreichte der Sarg jetzt die St. George's Chapel.

Wie die ersten Aufnahmen zeigen, hat die Sarglimousine die Residenz der britischen Monarchin erreicht. Von Wachen umrahmt wurde ihr Sarg nun in die St.-Georges-Kapelle getragen, wo ein Gottesdienst stattfindet. Dieser ist eher klein und simpel gehalten, wie es die Queen noch vor ihrem Tod beschlossen hatte.

Die meisten Gottesdienstbesucher waren nicht bei der vorigen Trauerfeier in der Westminster Abbey in London. Dieser zweite soll nun für die königlichen Mitarbeiter gedacht sein, die ehemalige oder derzeitige Angestellte sind. Die Royal Family wird ebenfalls anwesend sein, neben einigen namhaften Politikern.

Queen Elizabeth II. im April 2016

Der Sarg der Queen in Windsor

Windsor Castle beim Staatsbegräbnis der Queen

