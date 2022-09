Emotionaler Beitrag: Prinz William und Kate nehmen Abschied

Auch der zukünftige Thronfolger und seine Frau verabschieden die Königin ein letztes Mal! Zwölf Tage ist es her, dass Queen Elizabeth II. (✝96) auf ihrem schottischen Anwesen verstarb. Um der ehemaligen britischen Monarchin die letzte Ehre zu erweisen, versammelten sich am Montag nicht nur viele Staatsoberhäupter, sondern auch die britische Familie. Nach einem emotionalen Trauergottesdienst wurde sie schließlich auf Schloss Windsor beigesetzt. Nach der Zeremonie meldeten sich Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) nun mit einem ergreifenden Beitrag im Netz!

Via Instagram teilte der offizielle Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales nun ein Bild von der Beisetzung der Königin. Auf der schwarz-weiß gehaltenen Aufnahme ist zu sehen, wie die Sargträger den Leichnam der einstigen britischen Monarchin im Rahmen der Zeremonie in die St. George's Chapel trugen. "Auf Wiedersehen an eine Königin, an eine Mutter, an eine Großmutter und an eine Urgroßmutter", lauteten die verabschiedenden Worte an die Verstorbene.

Auch der offizielle Account der britischen Königsfamilie meldete sich bereits mit einem herzergreifenden Beitrag, nachdem die 96-Jährige am Montag die letzte Ruhe fand. "Mögen Engelsschwärme dich zur Ruhe singen", hieß es neben einem idyllischen Bild, auf dem sie in jungen Jahren beim Wandern zu sehen ist. Bei diesem Zitat handelt es sich um einen Auszug aus Shakespeares Hamlet.

Anzeige

Instagram / princeandprincessofwales Beisetzung von Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate vor Sandringham House

Anzeige

Lichfield Die junge Queen Elizabeth II. beim Wandern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de