Herzzerreißendes Bild: Queen begibt sich auf letzte Reise!

Es ist ein emotionaler letzter Gruß an die verstorbene Monarchin. Am 8. September verstarb Queen Elizabeth II. (✝96) friedlich im Beisein ihrer engsten Familie auf Schloss Balmoral in Schottland. Am Montag fand dann die Bestattung im Rahmen eines Trauergottesdienstes und der Beisetzung der ehemaligen Königin auf Schloss Windsor statt. Nachdem sie im Kreise ihrer engsten Familien zu Grabe getragen wurde, können sich Fans nun mit einem letzten herzzerreißenden Post von ihrer Queen verabschieden!

Via Instagram teilte der offizielle Account der königlichen Familie ein Bild, auf dem das ehemalige britische Staatsoberhaupt in jungen Jahren im grünen Hochland beim Wandern zu sehen ist. "In liebevoller Erinnerung an Ihre Majestät die Königin. 1926-2022", hieß es unter dem idyllischen Bild. Daneben wurde auch auf ein Zitat verwiesen, das aus Shakespeares Hamlet entnommen wurde.

Die entsprechende Zeile "Mögen Engelsschwärme dich zur Ruhe singen", wird häufig als Zeichen des Respekts verwendet, wenn jemand stirbt. Auch der neue Monarch, König Charles III. (73), verwendete das berühmte Zitat bereits in einer Fernsehansprache, um seiner Mutter nach ihrem Tod zu würdigen.

Anzeige

Getty Images Der Sarg der Queen bei ihrer Beerdigung

Anzeige

Instagram / theroyalfamily Porträt von Queen Elizabeth II. anlässlich des Platin-Jubiläums, 2022

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Queen Elizabeth II., Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de