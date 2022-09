Chrishell Stause widmet G Flip einen süßen Geburtstagspost!

Chrishell Stause (41) scheint wirklich total verliebt sein! Die Selling Sunset-Bekanntheit blieb nach der Trennung von Jason Oppenheim (45) im vergangenen Dezember nicht lange alleine: Im Mai verkündete die US-Amerikanerin, dass sie mit dem Gesangstalent G Flip zusammen ist, das sich selbst als nonbinär identifiziert. Immer wieder beweisen die Turteltauben seit ihrem Liebes-Outing, wie glücklich sie miteinander sind. Natürlich ließ es sich Chrishell auch nicht nehmen, G Flip nun mit einem süßen Posting zum Geburtstag zu gratulieren!

Auf Instagram teilte die 41-Jährige jetzt eine ganze Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie mit dem Stimmwunder zu sehen ist. In der Bildunterschrift richtete Chrishell ein paar rührende Worte an G Flip. "Auch wenn ich eine Million Dinge aufzählen könnte, die ich an dir liebe, ist dein freundliches, aufrichtiges Herz mein absoluter Favorit", schwärmte sie und fügte hinzu: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, G."

Wie ernst es zwischen den beiden wirklich ist, hatte Chrishells Lieblingsmensch bereits im Mai durchblicken lassen. Im Interview mit People erzählte G Flip ganz offen, dass das Paar sogar schon über die Familienplanung nachdenke: "Ich sehe definitiv Kinder in der Zukunft. [...] Zwei Menschen, die dasselbe Geschlechtsteil haben, können trotzdem Kinder bekommen."

Getty Images Chrishell Stause und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars

Instagram / chrishell.stause "Selling Sunset"-Star Chrishell Stause und G Flip

Getty Images Chrishell Stause, "Selling Sunset"-Star

Was haltet ihr von Chrishells Geburtstagspost? 59 Stimmen 40 Total süß! Man merkt wirklich, wie glücklich sie mit G Flip ist. 19 Na ja, ich finde ihre Worte eher kitschig...



