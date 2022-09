Nicht wie Leni: Das will Heidi Klums Tochter Lou werden

Wird es bald ein weiteres Model mit Klum-Genen geben? Heidi Klum (49) hat zu ihren besten Zeiten die Laufstege der Welt erobert. Inzwischen ist Leni Klum in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama getreten – und macht ihr bereits jetzt große Konkurrenz. Mit ihren 18 Jahren soll das Nachwuchstalent bereits knapp zwei Millionen Euro als Model verdient haben. Will Heidis andere Tochter Lou Samuel (12) auch die Fashion-Branche erobern?

Im Interview mit RTL sprach das Supermodel nun über die Zwölfjährige. "Lou möchte jetzt gerne Popstar werden", verriet die Germanys next Topmodel-Jurorin. Die Tochter, die Heidi mit ihrem Ex-Mann Seal (59) hat, scheint also nicht in die Fußstapfen ihrer Mama und ihrer älteren Schwester Leni treten zu wollen – sondern verfolgt ganz eigene Karrierepläne.

Doch bevor es so weit ist, wird es wohl noch etwas dauern. Denn Heidi ist die Privatsphäre ihrer vier Kinder heilig. Auch Leni durfte erst im Alter von 16 Jahren in der Öffentlichkeit durchstarten. Ab und zu teilt die 49-Jährige allerdings doch mal einen privaten Schnappschuss. So auch zu Lous zwölften Geburtstag: Auf Instagram postete die Model-Mama drei süße Kinderbilder des Geburtstagskinds und sich.

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum, Juli 2022

Getty Images Heidi Klum, September 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Tochter Lou

