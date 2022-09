Oliver Pocher teilt superseltenes Foto mit seinen Zwillingen

Oliver Pocher (44) geht in seiner Vaterrolle offenbar total auf! Der Comedian ist stolzer Papa von fünf Kindern. Mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (39) hat er drei Kids – die Zwillinge Elian und Emanuel sowie eine Tochter namens Nayla. In den vergangenen Jahren vergrößerte der TV-Star seine Familie noch weiter: Mit seiner jetzigen Ehefrau Amira Pocher (29) begrüßte er zwei weitere Jungs auf der Welt. Am Donnerstag feierten seine Twins nun ihren elften Geburtstag. Zu diesem Anlass teilte Olli ein süßes Bild mit ihnen.

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 44-Jährige nun ein Erinnerungsfoto, auf dem er mit den Zwillingen zu sehen ist. Auf dem Bild hält Olli die beiden an den Händen und springt mit ihnen von einem Boot ins Meer. "Und ruckzuck werden deine Jungs elf! Happy Birthday", schrieb er dazu. Bei näherer Betrachtung wird schnell klar, dass die Aufnahme schon vor ein paar Jahren entstanden sein muss. Die Twins wirken auf dem Schnappschuss nämlich deutlich jünger.

Bei dem Schnappschuss handelt es sich um eine echte Seltenheit. Eigentlich ist Olli nämlich überhaupt kein Fan davon, seine Kinder im Netz zu zeigen. Immer wieder kritisiert der gebürtige Hannoveraner deshalb auch Influencerinnen, die regelmäßig Content mit ihren Babys posten. "Ich finde, alle, die ihre Kinder in die Öffentlichkeit zerren und online stellen, relativ verwerflich", erklärte er seine Haltung gegenüber RTL.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden und ihren drei Kindern

Instagram / oliverpocher Comedian Oliver Pocher mit seinen Söhnen

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

