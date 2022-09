Red-Carpet-Debüt: Josh Duhamel & Audra strahlen als Ehepaar

Die beiden zeigen der Öffentlichkeit ihre Liebe! Schauspieler Josh Duhamel (49) und seine frisch angetraute Ehefrau Audra Mari gaben sich erst vor wenigen Wochen das Jawort. In einer kleinen und bodenständigen Feier sollen die beiden ihre Eheschließung gefeiert haben. Seine Beziehung machte das Paar bereits 2020 öffentlich, nachdem der "Love, Simon"-Star sich 2019 von seiner Ex Fergie (47) getrennt hatte. Jetzt strahlten Josh und Audra erstmals als Ehepaar auf dem roten Teppich!

Wie Daily Mail berichtete, erschien Josh gemeinsam mit Audra zu der Premiere seines neuem Films "Bandit". Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt als frisch verheiratetes Paar wählten beide Looks in elegantem Schwarz. Die ehemalige Miss World America trug ein seidenes, asymmetrisches Kleid – passend zu dem dunkeln Anzug und Hemd ihres Mannes. So glänzten die beiden auf dem roten Teppich und strahlten über das ganze Gesicht. Augenscheinlich schweben sie so kurz nach der Hochzeit noch immer auf Wolke sieben.

Dabei erzählte Audra wenige Tage nach der Heirat, dass Josh die Zeremonie fast verpasst hätte. Der Hollywoodstar feierte direkt vor dem großen Tag eine letzte Nacht als unverheirateter Mann in einem Partybus. Beim Tanzen sei er dann gestürzt und zog sich einen Bandscheibenvorfall zu. Doch die Turteltauben ließen sich davon nicht abhalten und zogen die Trauung trotzdem durch.

Lumeimages.com / Avalon Josh Duhamel und Audra Mari bei der Premiere von "Bandit"

Instagram / hanrihumanweddings Audra Mari und Josh Duhamel bei ihrer Hochzeit im September 2022

Instagram / joshduhamel Audra Mari und Josh Duhamel

