Bei Familienausflug: Hilaria Baldwin zeigt ihre XL-Babykugel

Mittlerweile kann Hilaria Baldwin (38) ihre Schwangerschaft nicht mehr verstecken! Im vergangenen März hatte die ehemalige Yogalehrerin überglücklich verkündet, dass ihr Mann Alec Baldwin (64) und sie erneut Nachwuchs erwarten. Zusammen hat das Paar bereits sechs Kinder, die zwischen August 2013 und Februar 2021 zur Welt kamen. Nun wurde Hilaria bei einem gemeinsamen Familienausflug gesehen, bei dem besonders ihr XL-Babybauch ins Auge fiel.

Am vergangenen Mittwoch entdeckten Fotografen den Schauspieler und seine Ehefrau bei einem gemeinsamen Trip mit ihren Kindern nach Manhattan und lichteten die Familie kurzerhand ab. Während sich der 64-Jährige an diesem Tag für ein bordeauxrotes Shirt mit einer schlichten schwarzen Hose entschieden hatte, begeisterte Hilaria in einem dunkelbraunen luftigen Kleid. Unter dem Dress war deutlich der Babybauch der baldigen siebenfachen Mutter zu erkennen. Auf den Schnappschüssen ist zudem zu sehen, dass die in Boston geborene Beauty sehr darauf bedacht war, ihre Rasselbande in Schach zu halten.

Ende August hatte die Schwangere ihre runde Körpermitte zuletzt im Netz präsentiert. Damals hatte Hilaria einen kurzen Clip von sich auf Instagram veröffentlicht, in dem sie sich bei einer kleinen Yoga-Sitzung gefilmt hatte. Besonders als die 38-Jährige ihren Körper durchstreckte und in die Luft reckte, konnten die Abonnenten ihren runden Bauch begutachten.

Said Elatab/MEGA Hilaria Baldwin mit ihren Kindern in Manhattan, 2022

Said Elatab/MEGA Hilaria Baldwin im September 2022

Said Elatab/MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihrem Sohn Leonardo

