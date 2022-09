Mandy Moore total glücklich: Ihr Baby kommt vor Weihnachten

Mandy Moore (38) fiebert auf die Entbindung hin! Im Juni verkündeten die This Is Us-Darstellerin und ihr Mann Taylor Goldsmith, dass sie bald zum zweiten Mal Eltern werden. Auch das Babygeschlecht gab die Schauspielerin bereits preis: Ihr Sohn August Harrison darf sich über ein Brüderchen freuen! Dass der Kleine noch vor Weihnachten das Licht der Welt erblicken soll, macht Mandy ganz besonders glücklich.

"Wir freuen uns sehr, dass er rechtzeitig da sein wird, um meine Lieblingsjahreszeit zu feiern – den Herbst, der in den Winter übergeht", erzählte die 38-Jährige nun im Gespräch mit People. Egal ob Halloween, Thanksgiving, Weihnachten oder Silvester – für Mandy sei diese Zeit im Jahr immer ganz besonders. "Das ist einfach das Beste", schwärmte die "Crush"-Interpretin im Interview.

Vor der anstehenden Entbindung scheint Mandy aber eher gemischte Gefühle zu haben. Der Grund? Bereits die Geburt ihres Sohnes Gus war ziemlich nervenaufreibend für die Musikerin: "Es war schrecklich. Aber ich kann es noch einmal schaffen. Ich kann diesen Berg wieder besteigen. Aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung namens Immunthrombozytopenische Purpura müsse sie auch dieses Mal wieder auf schmerzlindernde Medikamente verzichten.

Instagram / mandymooremm Taylor Goldsmith und Mandy Moore mit ihrem Sohn August im Dezember 2021

Getty Images Mandy Moore, "This Is Us"-Star

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin

