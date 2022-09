Ohne Ausnahmen: Khloé Kardashian teilt Details der Geburt

Khloé Kardashian (38) hält nichts zurück! Der Realitystar durfte im August sein zweites Kind auf der Welt willkommen heißen. Zusammen mit Tristan Thompson (31) hat sie bereits Töchterchen True – jetzt bekamen sie dank einer Leihmutter noch einen kleinen Jungen dazu. Bisher hielt sie ihr frisches Babyglück noch aus der Öffentlichkeit raus. Auch der Name des Kleinen ist noch nicht bekannt – doch jetzt offenbarte Khloé die komplette Geburt ihres Sohnes im TV!

In der ersten Folge der zweiten Staffel von The Kardashians wurde die Geburt von Khloés Sohn bis ins kleinste Detail von ihrer Schwester Kim Kardashian (41) festgehalten. Die Kamera begleitete die beiden zunächst mit ins Krankenhaus und dann sogar bis in den Kreißsaal. Nach den ersten Wehen ging schließlich alles ganz schnell und der Kleine kämpfte sich auf die Welt. Bevor er dann endlich in Mamas Arme durfte, musste der Nachwuchs nur noch von den Schwestern getrocknet und gesäubert werden. Dem Keeping up with the Kardashians-Star ist dabei anzusehen, wie überwältigend dieser Moment war.

"Ich fühle mich so gesegnet! Es ist so ein schönes Geschenk, das wir bekommen haben", meinte Khloé kurz nach der Geburt. Und Kim kam direkt beim ersten Anblick des Babys auch schon ein Gedanke: "Er sieht genauso aus wie True", freute sie sich.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson im Juli 2022

Getty Images Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Mai 2017 in New York City

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Tochter True im Juni 2021

