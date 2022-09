Schwieriger Charakter? Insider packt über Adam Levine aus

Wie ist Adam Levine (43) wirklich privat drauf? Seit 2014 ist der Maroon 5-Sänger mit Behati Prinsloo (34) verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Doch jetzt scheint sich eine Ehekrise zwischen den beiden anzubahnen. Mehrere Frauen gaben öffentlich an, mit Adam heftig geflirtet zu haben. Mit dem Model Sumner Stroh soll er sogar eine Affäre gehabt haben. Jetzt heißt es, dass auch der Musiker Blake Shelton (46) sich einst vom ihm abwandte. Der Grund: Adam soll privat ganz anders sein, als er öffentlich vorgibt zu sein.

Adam und Blake saßen zusammen in der Jury der US-amerikanischen Version von The Voice. Sie galten in der Öffentlichkeit als gute Kumpel, machten ihre Späße und unterhielten die Zuschauer. Nachdem Adam die Show verließ, hätten er und Blake jedoch keinen Kontakt mehr zueinander gehabt, verriet ein Insider gegenüber RadarOnline. "Wie wir alle gerade erfahren, ist Adam nicht der Typ, der er vorgibt zu sein. Er hat Geheimnisse und war bei "The Voice" hinter der Bühne anstrengend. Als er die Show verließ, gab es nicht eine einzige Person, Blake mit eingeschlossen, die Adam und sein Drama vermisst hat", erklärte der Informant.

Auch zu Blakes Hochzeit mit Gwen Stefani (52) sei Adam nicht eingeladen worden. Dennoch habe es keinen großen Streit zwischen ihnen gegeben. Sie seien, nachdem Adam als "The Voice"-Juror aufhörte, eher stillschweigend auseinandergegangen, meinte die Quelle. Auch dass Blake und Adam öffentlich vorgaben, Freunde zu sein, sei für das Fernsehen gespielt gewesen, meinte der Insider.

Getty Images "The Voice"-Juroren Blake Shelton und Adam Levine

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine im November 2018 in New York City

Getty Images Adam Levine bei der "Begin Again"-Premiere in NYC im Juni 2014

