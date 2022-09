Umgang mit GNTM-Girls: Ex-Gewinnerin Sara Nuru ist entsetzt

Sara Nuru (33) schließt sich der Germany's next Topmodel-Kritik an! Die beliebte Castingshow war in den vergangenen Monaten immer wieder negativ dargestellt worden: Mehrere Ex-Kandidatinnen berichteten davon, dass am Set einiges schieflaufe und die Nachwuchsmodels schlecht behandelt würden. Jetzt schaltet sich auch Sara in die Diskussion ein, die die Show im Jahr 2009 gewann. Sie ist rückblickend entsetzt von der Sendung.

"Wie krass dort mit jungen Frauen umgegangen wird, war mir selber nicht bewusst", erzählte Sara jetzt im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. Erst kürzlich sei sie durch einen Zusammenschnitt aus unterschiedlichen Staffeln darauf aufmerksam geworden: "Es war, als hätte ich Scheuklappen auf, vieles ist mir selbst als Teilnehmerin nicht bewusst gewesen. Ich bin immer noch nachhaltig entsetzt davon, wie mit jungen Frauen umgegangen wird."

Das hauptberufliche Modeln hat Sara inzwischen an den Nagel gehängt. Heute ist sie als Unternehmerin tätig und unterstützt Frauen in Äthiopien. Und auch privat läuft es mehr als rund für die 33-Jährige: Gerade verkündete Sara, dass sie ihr erstes Baby erwartet!

ActionPress / OHLENBOSTEL,GUIDO Sara Nuru und Heidi Klum beim "Germany's next Topmodel"-Finale 2009

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Sara Nuru in der "NDR Talk Show"

Getty Images Sara Nuru, ehemalige GNTM-Gewinnerin

