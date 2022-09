Wie bitte? Kanye West hat noch kein einziges Buch gelesen

Kanye West (45) enthüllt einen eher ungewöhnlichen Fakt über sich! In den vergangenen Monaten ist der Rapper nicht nur wegen seines musikalischen Talents aufgefallen. Vielmehr schoss der "Donda"-Interpret immer wieder heftig gegen seine Ex Kim Kardashian (41) und ihren damaligen neuen Freund Pete Davidson (28) im Netz. Wie gerne er sich vor allem verbal äußert, bestätigte er nun ein weiteres Mal. Immerhin hat Kanye noch nie ein Buch gelesen!

Wie der 45-Jährige nun selbst in einer Episode des "Alo Mind Full"-Podcasts ausplauderte, habe er in seinem Leben noch kein einziges Buch gelesen. Stattdessen ziehe der Vater von vier Kindern Gespräche vor. "Lesen ist für mich wie Rosenkohl essen. Und Reden ist wie die Maisravioli von Giorgio Baldi", behauptete Kanye und meinte damit offenbar eines seiner Lieblingsgerichte in einem berühmten italienischen Restaurant in Santa Monica. Bücher zu wälzen verglich er derweil mit einem seiner unbeliebtesten Lebensmittel.

Ob Kanye diese Lebensweisheit auch an seine Kids weitergibt? Denn wie der Musiker zuletzt selbst erklärte, habe er schließlich für seine Nachkommen ohnehin bereits ausgesorgt. "Meine Kinder haben keine Ahnung, was Daddy in den letzten Tagen allein durchgemacht hat, um die Marke zu sichern, die ihnen eines Tages, so Gott will, vererbt werden wird", schrieb er vor einigen Tagen unter einem Foto auf Instagram.

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern Psalm, North, Chicago und Saint

Getty Images Kanye West, Rapper

