"Zukünftige Anführer": Kanye West teilt Foto mit seinen Kids

Kanye West (45) setzt große Hoffnungen in seinen Nachwuchs! Gemeinsam mit seiner Ex Kim Kardashian (41) ist er stolzer Vater von vier Kindern: North (9), Saint (6), Chicago (4) und Psalm (3). Auch nach der dramatischen Trennung von der Unternehmerin versucht der Rapper alles, um sich bestmöglich um die vier zu kümmern – das führt jedoch immer wieder zu Streit mit Kim. Im Netz teilte Kanye jetzt ein Bild mit seinen Kindern und sprach über sein Vermächtnis.

"Manche Dinge sind wichtiger als Geld", machte er unter dem Foto auf Instagram deutlich. Darauf steht der Musiker inmitten seiner Kinder und umarmt sie, alle sind ganz in Schwarz gekleidet. "Meine Kinder haben keine Ahnung, was Daddy in den letzten Tagen allein durchgemacht hat, um die Marke zu sichern, die ihnen eines Tages, so Gott will, vererbt werden wird", erklärte Kanye und ließ so durchblicken, dass er die vier bei allen seinen geschäftlichen Entscheidungen im Hinterkopf hat. Sie sollten sich für das Business nicht verbiegen: "Diese zukünftigen Anführer werden niemals klein beigeben."

Mit diesen Aussagen spielt Kanye auf seinen neusten Streit an, den er mal wieder öffentlich führt: In einem bereits gelöschten Post beschuldigte er die Marke Adidas, ihm seine Ideen gestohlen zu haben. Außerdem sei der Designer von wichtigen Meetings ausgeschlossen worden.

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern Psalm, North, Chicago und Saint

Getty Images Kanye West, 2019 in Chicago

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern Chicago, North und Saint, Weihnachten 2018

