Fans amüsiert: Kris Jenner vergisst eine ihrer Immobilien!

Für Kris Jenner (66) scheint Geld wirklich überhaupt keine Rolle zu spielen! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zählt schon seit Jahren zu den reichsten Unternehmerinnen der Welt. Ihr Vermögen wird auf rund 115 Millionen Euro geschätzt. Außerdem gehören dem Momager einige Firmen sowie zahlreiche luxuriöse Anwesen in den USA. Kein Wunder, dass da auch mal eine Immobilie in Vergessenheit geraten kann...

In der neuen "The Kardashians"-Folge besuchte die 66-Jährige mit ihrer Tochter Khloé Kardashian (38) eine ihrer Eigentumswohnungen in Beverly Hills. Dort hält sich Kris allerdings nach eigener Aussage nur zum alljährlichen Verpacken der Weihnachtsgeschenke auf und nutzt sie außerdem zum Lagern von Champagnerflaschen. "Richtig süß hier, muss ich sagen. Ich hatte diese Wohnung ganz vergessen", gab die US-Amerikanerin nach Betreten der Immobilie ehrlich zu.

Die Fans auf Twitter amüsierten sich jedenfalls prächtig über die Szene. "Kris Jenner hat vergessen, dass sie eine Eigentumswohnung hat? Wow! Das ist so lächerlich, dass es schon wieder gut ist" und "Ich liebe Kris! Sie ist einfach eine Ikone", schrieben nur zwei von vielen Nutzern auf der Social-Media-Plattform.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner im Mai 2021

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin

Getty Images Kris Jenner und Corey Gamble im April 2022 in Los Angeles

