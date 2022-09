Leo DiCaprios Ex Camila sieht Gigi Hadid bei Modenschau zu!

Was für ein Liebesdreieck! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich Leonardo DiCaprio (47) und das Model Camila Morrone (25) voneinander getrennt haben sollen. Seitdem wird der Titanic-Darsteller oft mit einer anderen Frau gesichtet: Paparazzi erwischten ihn und Gigi Hadid (27) mehrmals bei ihren Treffen. Doch nun nahmen Leos Verflossene und seine aktuelle Herzensdame an derselben Veranstaltung teil: Bei einer Versace-Modenschau lief Gigi über den Laufsteg, während Camila sie von der ersten Zuschauerreihe aus beobachtete!

In Mailand findet gerade die Fashion Week statt. Dort präsentierte Gigi die neue Versace-Kollektion: Sie trug ein enges knöchellanges Kleid mit tiefem Ausschnitt sowie Cut-outs und einer Kapuze. Auf sehr hohen Plateau-Schuhen schritt die 27-Jährige über den Catwalk, während ihr ein großes Publikum dabei zusah. Unter den Zuschauern befand sich aber jemand, der vielleicht nicht ganz so gut auf sie zu sprechen ist: Leos Ex Camila hatte von der ersten Reihe aus einen sehr guten Blick auf ihre Modelkollegin Gigi. Die 25-Jährige gab laut Daily Mail in einem schwarzen Korsett und einer weiten Hose eine gute Figur ab.

Doch herrscht überhaupt dicke Luft zwischen den beiden Frauen? Denn laut einem Insider war nicht der Schauspieler dafür verantwortlich, dass es zwischen ihm und der Brünetten aus und vorbei ist: "Es war Camila, die mit Leo Schluss gemacht hat – weil er wollte, dass sie zu Hause bleibt und Babys bekommt, obwohl sie eigentlich Karriere machen wollte." Ob sie allerdings im Guten oder im Schlechten auseinandergegangen sind, ist nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid bei der Mailänder Fashion Week 2022

Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige

Getty Images Camila Morrone, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de