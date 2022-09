Neun Wochen nach Geburt: Kim Gloss zeigt megastraffen Bauch

Kim Gloss (30) präsentiert sich in Topform! Die Influencerin verzückte vor gut zwei Monaten ihre Fans: Denn damals brachte sie ihr zweites Kind zur Welt. Relativ kurz nach der Geburt ihres Babys startete Kim erneut mit ihrem Sportprogramm – und das hatte den gewünschten Effekt: In der vergangenen Woche hatte sie bereits stolze 17 Kilo abgenommen. Jetzt zeigte sie ihren Followern, wie straff ihr Bauch schon wieder ist.

Nach der Geburt ihres Babys hatte Kim stets mit einer Trainerin trainiert. Auf Instagram verkündete sie nun, dass diese Phase vorbei sei. "Ich war heute das erste Mal nach meiner Schwangerschaft alleine im Gym an Geräten trainieren und habe meinen Po zerstört", schrieb sie zu einem Spiegelselfie, auf dem sie in weißer Hose und Sport-BH ihren Bauch in Szene setzt. Sie sei noch acht Kilo von ihrem Ausgangsgewicht entfernt, fügte sie hinzu.

Den Sport gehe sie aber ganz entspannt an, betonte Kim: "Ich mache mir überhaupt keinen Druck, ich bestelle mir gleich auch erst mal eine Pizza." Sie esse, was sie will, weil sie während des Stillens auf nichts verzichten wolle. Sich an den Geräten auszupowern, sei ihr dennoch wichtig, betonte die Beauty.

Kim Gloss im August 2022

Kim Gloss, Influencerin

Kim Gloss mit ihrer Tochter, August 2022

