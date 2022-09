Schlüpfrig! Video zeigt Khloé Kardashian mit Travis Barker

Da sind sich Khloé Kardashian (38) und Travis Barker (46) ganz schön nahegekommen! Der Blink-182-Schlagzeuger ist eigentlich seit Mai mit Kourtney Kardashian (43) verheiratet. Schon vor seiner Beziehung mit der dreifachen Mutter war er jedoch mit allen drei Kardashian-Schwestern befreundet. Aus dieser Zeit ist jetzt eine Aufnahme von ihm und der Jüngsten der Schwestern wieder aufgetaucht. Auf dem Video sind Khloé und Travis bei einem schlüpfrigen Partyspiel in intimen Posen zu sehen.

Laut The Sun reagierten Fans geschockt auf den Clip, der aus einer Folge der Serie "Kocktails with Khloé" von 2016 stammt. Bei dem Spiel "Gib die Orange weiter" kamen sich Khloé und Travis nämlich ziemlich nahe. Ziel des Spiels ist es, eine Orange ohne den Einsatz von Händen weiterzureichen. Demzufolge versuchte der Musiker, der Beauty die Frucht unter dem Kinn zu übergeben. Bei dem Versuch, die Orange an sich zu nehmen, rieb Khloé ihren Körper an Travis.

Zuvor waren Fans bereits verwundert von einem Kommentar, den Scott Disick (39) unter einem Foto der Unternehmerin postete. Auf dem Bild präsentierte Khloé ihre Kurven in einem Catsuit. "Du siehst zu gut aus", schrieb Scott. Dass er trotz seiner drei Kinder und der vergangenen Beziehung mit Kourtney derart unter Khloés Post kommentierte, kam bei den Fans nicht gut an.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, März 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juni 2022

Action Press / SIPA PRESS Travis Barker in Los Angeles

