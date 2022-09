Darum benutzt Gerda Lewis heute keine Beauty-Filter mehr

Gerda Lewis (29) will sich in den sozialen Netzwerken nur noch so zeigen, wie sie wirklich ist! Die ehemalige Bachelorette benutzte jahrelang Bildbearbeitungsprogramme, um immer ein perfektes Bild von sich zu liefern, auf denen die Influencerin beinahe makellos aussah. Heute will sie sich ihren Fans ungefiltert präsentieren. Im Promiflash-Interview erklärt Gerda jetzt, welches Bild sie von sich zeigen will und warum!

Gerda kann sich noch sehr gut daran erinnern, wie sie sich früher auf ihren Social-Media-Kanälen inszenierte. Vor allem Face-Filter gehörten zu ihrem alltäglichen Basic Equipment der Fotobearbeitung, um sich möglichst nur von ihrer besten Seite zu zeigen. Heute benutze die Beauty diese aber nicht mehr. Sie blickt auf diese Zeit zurück und offenbart im Promiflash-Interview bei den "Bunte New Faces Awards Style" in Berlin nachdenklich: "Wenn ich das sehe, erschrecke ich mich vor mir selber, weil ich eine Person sehe, die ich gar nicht bin und auch nie war."

Der 29-Jährigen sei es ein großes Anliegen geworden, sich von nun an nur noch so zu präsentieren, wie sie in jeder Lebenslage aussieht. Das bedeute, dass sie sich sowohl nach dem Aufwachen als auch vor dem Schlafengehen an ihre Follower richten will. Denn Gerda ist sich sicher: "Es gibt keinen perfekten Menschen." Jeder Mensch habe individuelle Makel, müsse aber besonders im fortschreitenden Alter lernen, diese zu akzeptieren und mit Würde zu tragen.

