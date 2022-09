Drama und Trennung? Harry Styles und Olivia stärker denn je

Hat es ihre Liebe nur noch mehr gestärkt? Harry Styles (28) und Olivia Wilde (38) bestätigten nie ihre Beziehung, dass sie aber ein Paar sind, dürfte wohl jedem klar sein. Immer wieder erwischen Paparazzi den Sänger und die Schauspielerin zusammen – auch mal händchenhaltend. Zuletzt kursierten jedoch Trennungsgerüchte. Daran soll aber nichts dran sein, denn ein Insider meint: Harry und Olivias Beziehung ist sogar noch stärker geworden!

Für Olivias Film "Don't Worry Darling" arbeiteten die beiden zusammen. Das Projekt sorgte aber für reichlich Schlagzeilen. So sollen sich die Hauptdarstellerin Florence Pugh (26) und die 38-Jährige am Set nicht verstanden haben. Auch Harry wurde ein Streit mit Schauspieler Chris Pine (42) nachgesagt. "Trotz der Gerüchte, dass es Probleme in ihrer Beziehung gibt, hat diese ganze Erfahrung sie tatsächlich stärker denn je gemacht", erklärte eine Quelle HollywoodLife.

Dabei sei diese negative Presse eine echte Zerreißprobe für Paare, die viele bestimmt auch nicht bestanden hätten, heißt es weiter. Olivia und Harry zeigen damit aber, dass sie wohl so schnell nichts auseinanderbringt: "Und sie unterstützen sich beide so sehr in ihrer Karriere und würden niemals etwas tun, was ihrer Beziehung im Wege stehen würde."

Getty Images Harry Styles, Sänger und Schauspieler

Getty Images Chris Pine und Harry Styles bei den Filmfestspielen von Venedig

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

