Nach Eric und Kathas Sommerhaus-Exit: Neues Paar zieht ein!

Die Das Sommerhaus der Stars-Bewohner dürfen sich über Frischfleisch freuen! In der sechsten Folge der Reality-TV-Show ging es ordentlich zur Sache: Der Modedesigner Eric Sindermann (34) und seine Freundin Katharina Hambuechen trennten sich vor laufender Kamera und entschieden sich dazu, freiwillig aus der Show auszusteigen. Sascha Mölders und seine Frau Ivonne mussten nach der Nominierung ebenfalls die Heimreise antreten. Doch mehr Platz gibt es in der Unterkunft deshalb nicht: In der neuen Folge zieht bereits ein neues Pärchen ein!

Am Ende der sechsten Episode bekamen die Zuschauer schon einen kleinen Teaser zu Gesicht – und der verspricht: Auch Folge sieben wird spannend! Die Promis dürfen sich nämlich über neue Mitbewohner freuen. "Krass, da kommen zwei Leute", stellte der Schauspieler Stephen Dürr (48) im Trailer fest, während er sich im Garten mit seiner Frau Katharina und dem einstigen Nationalspieler Mario Basler (53) unterhielt.

Einige Fans meinen auch schon erkannt zu haben, um wen es sich bei dem neuen Pärchen handeln könnte. Im Teaser konnte man eine weibliche Stimme zu hören, die perfekt zur Stimme der Influencerin Vanessa Mariposa (29) zu passen scheint. "Ziehen nächstes Mal endlich Diogo Sangre (27) und Vanessa Mariposa ein?", fragte sich nur einer von vielen Nutzern auf Twitter.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

RTL Reality-TV-Star Eric Sindermann im Sommerhaus 2022

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

AEDT / ActionPress Diogo Sangre und Vanessa Mariposa im Mai 2022 in Berlin

