Nach Karriere-Ende: Plant Serena Williams Tennis-Comeback?

Will Serena Williams (40) etwa doch weitermachen? Die Tennis-Ikone versetzte die Sportwelt Anfang August in Trauer: Denn nach 27 Jahren und zahlreichen Grand-Slam-Titeln verkündete sie, dass die diesjährigen US Open ihr letztes Turnier seien. Bei dem Hartplatz-Turnier in Flushing Meadows endete eine der größten Karrieren des Sports – aber für immer? Jetzt deutete Serena an, dass noch nicht endgültig Schluss sein muss.

In einer Sendung der A+E Networks saß Serena nun mit ihrer Schwester Venus Williams (42) und Bradley Cooper (47) zusammen. Der Schauspieler befragte die 40-Jährige daraufhin zu ihren Plänen nach dem Karriere-Ende – worauf die vielsagend antwortete: "Ich war an einem Punkt, an dem ich aufhören musste. Aber wenn ich zurückkommen wollte, würde ich das auf jeden Fall schaffen." Ob ihre Fans das als Versprechen verstehen dürfen, ließ sie allerdings offen.

Trotz ihres Rückzugs aus dem Sport könne sie noch ganz oben mitspielen, betonte Serena: "Ich habe immer gesagt, dass ich aufhören möchte, solange ich noch gutes Tennis spiele und mithalten kann." Sie fokussiere sich nun aber erst mal auf ihre Familie und wolle mehr Zeit mit ihnen verbringen.

Getty Images Serena Williams im September 2022 in New York

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im März 2022

