Nach Tod ihres Babys: Datet Lauren Goodger wieder jemanden?

Mit wem war denn Lauren Goodger (36) unterwegs? Die The Only Way Is Essex-Bekanntheit und ihr Mann Charles Drury erlitten im vergangenen Juli einen großen Verlust: Ihre Tochter Lorena verstarb kurz nach der Geburt. Nach diesem tragischen Vorfall ging es bei der Beauty weiter bergab, so wurde zum Beispiel ihr Mann ihr gegenüber handgreiflich. Dem Anschein nach sind die beiden wohl auch kein Paar mehr: Lauren wurde mit einem unbekannten Mann bei einem Essen gesehen.

Am vergangenen Freitag wurde der TV-Star laut Mirror in einem Restaurant mit einer Begleitung gesichtet. Bei dem Unbekannten soll es sich wohl um einen Geschäftsmann handeln, der offenbar ein Auge auf die 36-Jährige geworfen habe. "Lauren geht es besser und jemand, der reich und schön ist, gibt ihr wieder Selbstvertrauen", plauderte eine Quelle aus. Die Beauty sei guter Dinge und wolle sich von ihrem Trauma erholen. "Sie ist wieder selbstbewusst und schaut in die Zukunft, um zu sehen, wohin ihre aufkeimende neue Romanze führen wird."

Die TV-Bekanntheit verkündete auch vor rund einer Woche, dass sie nach dem Tod ihrer Tochter bereit sei, zu arbeiten. "Mein erster Tag auf der Arbeit. Nach einer Pause für meinen Geist – nach allem, was ich durchgemacht habe – habe ich beschlossen, das Feuer [...] in mir wiederzufinden", schrieb die gebürtige Engländerin unter Selfies, die sie auf Instagram gepostet hatte.

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger und Charles Drury mit ihrer Tochter Larose, August 2021

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / laurengoodger Lauren Goodger im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de