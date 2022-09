Nur mit Hut bedeckt: Daniela Katzenberger posiert nackt

Daniela Katzenberger (35) geizt mal wieder nicht mit ihren Reizen! Ihre Fans lieben die Goodbye Deutschland-Bekanntheit dafür, dass sie sich immer wieder im Netz sehr authentisch präsentiert. Ob noch total verschlafen vor dem ersten Kaffee, ungeschminkt oder vollgefuttert – ihre Follower kennen Danni in allen Lebenslagen. Doch jetzt zeigte sich die TV-Bekanntheit im Netz wieder von ihrer Schokoladenseite: Danni posierte völlig nackt!

Auf Instagram postete Danni zwei Schnappschüsse, auf denen sie scheinbar splitterfasernackt neben einem Pool liegt. Die Frau von Lucas Cordalis (55) brutzelt in der Sonne und lässt es sich richtig gut gehen. Doch die Stellen, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, verdeckte die 35-Jährige mit einem großen Hut! "Soll doch mal einer sagen, ich würde nicht alles unter einen Hut kriegen", scherzte die Blondine.

Obwohl sich die Mutter auf den Fotos schön in Szene setzte, hat sie auch kein Problem damit, das mal nicht zu tun. Im Sommer postete sie zum Beispiel auf Instagram ein Bild von sich, auf dem deutlich ihre Cellulite zu erkennen ist. "Es gibt keine Cellulite, es gibt nur scheiß Licht. In dem Sinne, her mit den Grübchen-Kisten", ermutigte sie Frauen dazu, zu sich und ihren vermeintlichen Makeln zu stehen.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Reality-TV-Star Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juli 2022

